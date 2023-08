Als der Trainer Tobias kurz nach der Abpfiff der Partie zum Interview an den ARD-Stehtisch kam, wurde er von den VfL-Fans mit „Schweinsteiger, Schweinsteiger“-Rufen bedacht. Der eigene Bruder Bastian, ARD-Experte, versuchte den geschlagenen Coach mit einem Lächeln und einem satten Handschlag aufzumuntern. Doch es half nur wenig: „Wir wissen, dass wir in der ersten Halbzeit überhaupt nicht den Fußball gespielt haben, wie wir uns das vorgestellt hatten“, resümierte Tobias sichtlich geknickt. Immerhin hatte sein Team nach aufopferndem Kampf das Spiel gegen den Bundesligisten, den 1. FC Köln, mit 1:3 nach Verlängerung verloren.

„Aber, hallo: Die Stimmung war super“

„Das haben wir in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht. Wir waren mutiger. Klar, können wir das Spiel nach dem 1:1 dann vielleicht auf unsere Seite ziehen, aber das ist halt kein Wunschkonzert.“ Das erste Kölner Tor durch Benno Schmitz „ein Sonntagsschuss“, das zweite durch Sargis Adamyan nach Ditanzversuch von Leart Paçarada „gleich so“ – „schade“ sei das, dass wir in den zwei Situationen einfach schlecht verteidigt haben“, so der Coach. „Ansonsten kann ich den Jungs wenig vorwerfen.“

Bruder Bastian schloss sich an: „Die Zweikämpfe waren die entscheidenden Momente“, sagte der Weltmeister von 2014. „Da muss man vielleicht noch defensiver denken. Aber ich fand, Osnabrück hat eine gute Performance abgeliefert.“ Es stimme zwar, „was der Tobi sagt: Die Verlagerungen waren nicht immer ideal“. Doch Bastian versuchte weiterhin, den großen Bruder aufzuheitern. „Aber, hallo: Die Stimmung hier war super. Sie waren dran an der großen Überraschung“, lobte Bastian den VfL. Die Mannschaft des Bruders habe „alles auf den Platz gelegt. Das hat man gemerkt.“

Erstes berufliches Treffen

Im aktiven Profi-Fußball war es beiden Schweinsteiger-Brüdern nie vergönnt gewesen, mal gemeinsam auf dem Platz zu stehen. Weder spielten sie in Testspielen mit dem FC Bayern Seite an Seite, noch kreuzten sich „Bastis“ und „Tobis“ Wege, als sie später für verschiedene Clubs aufliefen. Es musste also bis zu diesem Montagabend im August dauern, dass sich die Gebrüder aus dem oberbayerischen Oberaudorf, etwa 600 Kilometer Luftlinie entfernt von ihrem Heimatdorf, an der Bremer Brücke zum ersten Mal beruflich trafen (hier finden Sie das Spiel im Ticker zum Nachlesen).

Von links: ARD-Experte Bastian Schweinsteiger, Bruder und VfL-Trainer Tobias und Moderator Alexander Bommes vor Anpfiff vor der Ostkurve.

Bruderliebe in Form von Frotzeleien

„Ich beschäftige mich meistens nicht besonders mit dem Drumherum“, antwortete Tobias vor dem Anpfiff nüchtern auf die Frage von Moderator Alexander Bommes, ob er nicht insgeheim lieber nur zum Sportlichen Stellung beziehen wolle. „Ich nehme das schon wahr, aber habe mit der Arbeit für Köln abgeschlossen. Ich freue mich auf das Spiel.“ Aber es sei doch etwas Besonderes, entgegnete Bommes, der Papa sei doch auch da und der Bruder stehe gleich neben einem beim Interview. „Er arbeitet ja sehr, sehr viel, wie ich gehört habe“, sagte Tobias über Bastian. Das sei dem Moderator neu, frotzelte Bommes weiter, als habe er daran Zweifel. Und bevor es dann wirklich zum Sportlichen überging, setzte Tobias noch einen drauf. „Gut, dass Sie das auch so sehen.“

Bastian Schweinsteiger: Tobi ist der Kumpeltyp

Bastian analysierte anhand der TV-Bilder aus dem Paderborn-Spiel, welche Standardstärke Tobias nach Osnabrück gebracht habe. „Das ist auch heute die Möglichkeit“, gab er als Tipp mit auf den Weg. Sonstige Stärken des Bruders? Endlich durfte der Jüngere zurück frotzeln: „Er steht gut auf dem Ski“, flachste Bastian, „der Außenski ist griffig.“ Aber Spaß beiseite: „Er ist unheimlich ruhig, sachlich, fachlich und schafft es, die Spieler auf seine Seite zu bekommen. Eine Art Kumpeltyp, aber auch der Trainer, vor dem man als Spieler Respekt hat.“ Natürlich durfte auch hier die wahre Anekdote nicht fehlen, wie viel Wert Tobias auf eine saubere Küche im Leistungstrakt der Spieler lege.

„Er weiß einfach genau, was es braucht, besser zu werden jeden Tag“, so Bastian über Tobias. Das habe man in der letzten Saison schon gesehen. „Auch jetzt in den Spielen.“ Dann verabschiedeten sich Tobias und Bastian Schweinsteiger mit einer Umarmung, bevor sie, gute 120 Minuten später, unter dem Osnabrücker Nachthimmel an selber Stelle wieder vor die Kameras traten.