Nach vorne soll es gehen beim VfL Osnabrück - wenn es nach Tobias Schweinsteiger geht. Foto: imago/osnapix up-down up-down Die Bilanz nach 19 Spielen VfL Osnabrück: Eine turbulente Hinrunde mit starkem Abschluss Von Malte Goltsche | 26.01.2023, 17:21 Uhr

Mit dem 2:1-Auswärtssieg am Dienstagabend bei Borussia Dortmund II ist die Hinrunde in der 3. Liga für den VfL Osnabrück beendet. Zeit, eine Bilanz der ersten 19 Saisonspiele zu ziehen - und auf die freizulegenden Potentiale in der Rückrunde zu blicken.