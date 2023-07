Den Dom im Hintergrund: In Ankum herrschen für den VfL exzellente Bedingungen. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Drei Einheiten am Dienstag VfL Osnabrück: Hitze, Sprints und Umschaltspiel am zweiten Trainingslager-Tag Von Malte Goltsche | 11.07.2023, 19:20 Uhr

Noch intensiver als am Vortag sollte es am zweiten Tag des Trainingslagers in Ankum werden. Die Profis des VfL Osnabrück kamen ordentlich ins Schwitzen - was nicht nur an den Temperaturen rund um die 30 Grad lag. Ein Neuzugang fällt vorerst aus.