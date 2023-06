Fototermin Tobias Schweinsteiger bei Casa Cavallo WersenerStr. Graffiti an der Hauswand von Tobias Schweinsteiger Foto: Helmut Kemme up-down up-down Wandbild des Trainers beim Stammitaliener VfL Osnabrück: Schweinsteiger jubelt nun auf einer Hauswand in Eversburg Von Malte Goltsche | 29.06.2023, 08:40 Uhr

Ähnlich wie Diego Maradona in Neapel prangt nun Tobias Schweinsteiger, Trainer des VfL Osnabrück, an einer Hauswand in Eversburg. Das hat mit der „Glückspizza“, einem Restaurant-Gast und umtriebiegen VfL-Fan und der Mithilfe des Trainer selbst zu tun.