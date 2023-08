Strittige Szenen zum Elfer, kurze Nachspielzeit VfL Osnabrück: Schweinsteigers Schiedsrichter-Kritik nach 1:2 bei Hansa Rostock und | 26.08.2023, 17:22 Uhr Von Malte Goltsche Benjamin Kraus | 26.08.2023, 17:22 Uhr Applaus für die insgesamt etwa 800 mitgereisten Fans: Trainer Tobias Schweinsteiger Foto: Michael Titgemeyer up-down up-down

Es kam sehr viel zusammen bei der unglücklichen 1:2-Niederlage des VfL Osnabrück beim FC Hansa Rostock in der 2. Bundesliga an diesem Samstag - das spiegelt sich auch wieder in der Reaktion beider Trainer, wobei VfL-Coach Tobias Schweinsteiger einige Dinge klar adressierte. Hier die Statements aus der Presekonferenz.