Wie zu Hause werden sich die Fußballer des VfL Osnabrück am viertletzten Spieltag fühlen: Das Auswärtsspiel gegen den SC Verl wird am Montag (8. Mai, 19 Uhr) in der Arena Paderborn ausgetragen. Foto: osnapix / Dauwe up-down up-down Derby gegen den SV Meppen am Sonntag (14. Mai) VfL Osnabrück: Auswärtsspiel beim SC Verl als Heimspiel in Paderborn Von Harald Pistorius | 30.03.2023, 16:43 Uhr

Heimspiel in der Arena in Paderborn: Mit dem “Auswärtsspiel” beim SC Verl geht am 8. Mai für den VfL Osnabrück die Ära der ungeliebten Montagspiele zu Ende. Dann steht - wenn der VfL noch im Aufstiegsrennen mitmischen sollte - an diesem Tag eine lila-weiße Invasion bevor.