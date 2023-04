Einsatz fraglich: Omar Traoré, hier im Spiel gegen Elversberg im Zweikampf mit Nick Woltemade, ist erkältet. Foto: Imago/pmk up-down up-down Itter zum Probetraining in Steinbach Fehlt Omar Traoré dem VfL Osnabrück am Freitag in Halle? Von Harald Pistorius | 18.04.2023, 18:26 Uhr

Ohne Rechtsverteidiger Omar Traoré startete der VfL Osnabrück am Dienstag in die kurze Trainingswoche vor dem Spiel am Freitag (19 Uhr, Liveticker auf noz.de) beim Halleschen FC. Außerdem fehlten zwei „Schnapper“ aus dem Torhüter-Quartett.