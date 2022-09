Abkühlung aus der Rasensprenganlage auf der Illoshöhe - der VfL beim Abschlusstraining vor dem Spiel in Oldenburg. Foto: Helmut Kemme up-down up-down VfL Osnabrück beim VfB Oldenburg VfL-Trainer Tobias Schweinsteiger hat bei seinem Debüt die Qual der Wahl Von Harald Pistorius | 02.09.2022, 17:43 Uhr

Vor seinem ersten Spiel als Cheftrainer des VfL Osnabrück stehen Tobias Schweinsteiger am Samstag (14 Uhr) beim VfB Oldenburg fast alle Aktuere zur Verfügung: Nur Stürmer Erik Engelhardt fällt kurzfristig aus. Zwei der 20 Feldspieler, die am Freitagnachmittag im Abschlusstraining dabei waren, mussten bei der Abfahrt am frühen Abend zu Hause bleiben.