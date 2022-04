Wichtige Stütze in der VfL-Abwehr: Timo Beermann (hier gegen Braunschweig beim 1:1) FOTO: www.imago-images.de Training auf der Illoshöhe VfL Osnabrück: Nur noch vier fehlen wegen Corona, Beermann verletzt Von Benjamin Kraus | 06.04.2022, 12:43 Uhr

Die personelle Lage beim Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück entspannt sich deutlich - was Corona angeht. Acht Spieler sind aus der Quarantäne zurückgekehrt und steigen bereits wieder ins Training ein. Nach der Absage der Partie am Samstag beim Halleschen FC sollte dem Heimspiel am Montag gegen den SC Verl (19 Uhr, Bremer Brücke) nichts im Wege stehen. Ärgerlich ist aber eine Verletzung von Timo Beermann.