Jeder Ball hart umkämpft im Topspiel: Niklas Hauptmann und Ba-Muaka Simakala. Foto: osnapix/Titgemeyer up-down up-down Arslan trifft für Dynamo VfL Osnabrück nach der Niederlage: „Wir waren auf Augenhöhe“ und | 03.04.2023, 07:21 Uhr Von Harald Pistorius Susanne Fetter | 03.04.2023, 07:21 Uhr

Vielleicht standen die Sterne zu günstig für den VfL Osnabrück, sodass niemand mehr zweifelte am Sieg gegen Dynamo Dresden. So war die 0:1-Niederlage im Topspiel der 3. Fußball-Liga gegen Dynamo Dresden ein herber Dämpfer für all die Euphorie, die rund um den VfL nach oben stieg.