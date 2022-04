Lila-weiße Jubeltraube: Omar Traoré (Nummer 23) trifft zum 1:1. Es ist das erste Drittliga-Tor des Außenverteidigers, der danach mit Ulrich Bapoh (von links), Ba-Muaka Simakala und Lukas Kunze feiert. FOTO: Helmut Kemme Aufatmen, jubeln, weitermachen VfL hält sich mit 3:2-Sieg über Verl weiter im Rennen um den Aufstieg und | 12.04.2022, 06:29 Uhr Von Johannes Kapitza Susanne Fetter | 12.04.2022, 06:29 Uhr

Am Ende richtete es einmal mehr der „alte Mann“. In wenigen Wochen wird Marc Heider 36 Jahre alt. Und selten war der Routinier so wichtig für den VfL wie in dieser Saison. Am Montagabend traf er in der 85. Minute zum 3:2 (1:1)-Erfolg für die Osnabrücker gegen den SC Verl. Es war ein wichtiger Sieg. Einer, der zumindest vorerst den Glauben der Lila-Weißen an eine Chance im Aufstiegsrennen in der 3. Fußball-Liga weiter am Leben hält. Nicht alleine wegen der drei Punkte, die der VfL dringend dafür benötigte, sondern auch wegen der Art und Weise, wie der Sieg gelang.