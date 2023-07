Alles reingeworfen? In dieser Szene hat das Erik Engelhardt auf jeden Fall. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Zum Auftakt in der 2. Bundesliga VfL Osnabrück nach dem 2:3 gegen den KSC: Die Sache mit dem Kopf und den Beinen Von Benjamin Kraus | 30.07.2023, 20:57 Uhr

Schon nach 72 Sekunden in der neuen Liga kam die kalte Dusche mit dem 0:1 - und auch am Tag danach stand die Ernüchterung beim VfL Osnabrück nach der 2:3-Auftaktniederlage gegen den Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga. Eine Einordnung nach Stichworten.