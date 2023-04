Andere Umstände: An Pfingsten 2009 spielte der VfL mitNico Frommer in der 2. Bundesliga 1:1 gegen 1860 München mit Sven Bender (hinten ) und Sascha Rösler in der Allianz Arena. Nun steigt das Drittliga-Duell an Ostern an der Grünwalder Straße.

Foto: Helmut Kemme up-down up-down