VfL Osnabrück beim VfB Oldenburg Tobias Schweinsteiger mit Vorfreude in die Premiere beim Derby Von Harald Pistorius | 03.09.2022, 08:00 Uhr

Es prickelt. Fünfstellige Kulisse, Derby-Stimmung und (fast) alle Mann an Bord: Tobias Schweinsteiger kann seine Vorfreude auf sein Premierenspiel nicht verbergen, und er will es auch nicht. Nach einer knackigen 90-minütigen Trainingseinheit brach der neue Cheftrainer des VfL Osnabrück mit seinem Team auf zum Derby beim VfB Oldenburg an diesem Samstag.