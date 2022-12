Will die Einsatzzeit in den nächsten Tests mehr auf die Spieler der potenziellen A-Elf verteilen: Trainer Tobias Schweinsteiger vom VfL Osnabrück. Archivfoto: imago/Picture Point up-down up-down VfL Osnabrück testet noch zweimal Tobias Schweinsteiger: Mehr Spielzeit in Tests für potenzielle A-Elf Von Johannes Kapitza | 18.12.2022, 19:10 Uhr

Zwei Testspiele hat der VfL Osnabrück in diesem Winter noch vor sich. Schon am Donnerstag gegen Bundesligist Schalke 04 könnte es einen Fingerzeig geben, wen Trainer Tobias Schweinsteiger in der 3. Fußball-Liga in die Startelf stellen könnte.