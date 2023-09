Vor dem Spiel bei Hannover 96 VfL Osnabrück: Makridis fehlt beim Training, Conteh bricht ab Von Malte Goltsche | 13.09.2023, 14:08 Uhr Fehlt er dem VfL Osnabrück am Sonntag in Hannover? Charalambos Makridis. Foto: osnapix / Titgemeyer up-down up-down

Am Mittwochvormittag ist der VfL Osnabrück in seinen Vier-Tage-Trainingsrythmus vor dem Auswärtsspiel bei Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr) gestartet. Einer von drei Profis, die zuletzt angeschlagen waren, fehlte weiterhin. Und ein anderer musste die Einheit vorzeitig abbrechen.