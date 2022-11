Mann der Zahlen bei der Jahreshauptversammlung des VfL Osnabrück: Geschäftsführer Michael Welling trug die Bilanz der Profifußball-KGaA vor. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Gyamfi verlängert vorzeitig VfL Osnabrück rechnet nach 730.000 Euro Gewinn mit Minus für laufende Saison und | 20.11.2022, 20:25 Uhr Von Susanne Fetter Johannes Kapitza | 20.11.2022, 20:25 Uhr

Der VfL Osnabrück strebt weiter Richtung 2. Fußball-Bundesliga, will wirtschaftlich aber keinen Harakiri-Kurs gehen. Nach einem Plus in der Vorsaison steuern die Lila-Weißen in der laufenden Spielzeit auf ein Minus zu. Bessere Nachrichten gibt es vom Sportdirektor.