Das letzte Gastspiel des Karlsruher SC an der Bremer Brücke: Der VfL Osnabrück (hier mit Ludovit Reis) verlor am 5. November 2020 vor Corona-Kulisse nach Führung mit 1:2. Foto: imago/Revierfoto up-down up-down DFL terminiert die ersten Spieltage VfL Osnabrück: Liga-Auftakt gegen Karlsruhe findet samstags statt Von Malte Goltsche | 04.07.2023, 16:23 Uhr

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die ersten Spieltage in der 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. Der VfL Osnabrück bestreitet sein erstes Spiel nach dem Aufstieg am Samstagmittag an der Bremer Brücke. Das zweite Spiel mit der kürzesten Auswärtsreise der Saison findet Freitagabends statt.