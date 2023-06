Abschied mit einer Goldmedaille Ba-Muaka Simakala bei der Siegerehrung in Delmenhorst. Foto: osnapix / Titgemeyer up-down up-down Topscorer wechselt wohl zu Holstein Kiel „Traurig und happy zugleich“: Simakala verlässt den VfL Osnabrück Von Harald Pistorius | 04.06.2023, 19:15 Uhr | Update vor 56 Min.

Das NFV-Pokalfinale gegen Atlas Delmenhorst (2:1) am Samstagnachmittag war das letzte Spiel von Ba-Muaka Simakala im Trikot des VfL Osnabrück. Diese Gewissheit hatten die Fans, nachdem der Topscorer des VfL sie am Abend via Instagram informierte.