Torwart Lennart Grill (hier im Trikot von Union Berlin im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt) Foto: www.imago-images.de up-down up-down Aus der Ehrmann-Torwartschule VfL Osnabrück leiht Torwart Lennart Grill von Union Berlin Von Benjamin Kraus | 10.07.2023, 10:59 Uhr

Der VfL Osnabrück leiht Lennart Grill vom 1. FC Union Berlin aus. Der 24-jährige Torhüter ist bereits in Ankum, wo der VfL sein Trainingslager aufgeschlagen hat, und absolviert an diesem Montag die ersten Einheiten in Lila-Weiß.