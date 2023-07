Hier an der Bremer Brücke wird ab Samstag wieder Zweitliga-Fußball gespielt Foto: Tobias Saalschmidt up-down up-down Freier Verkauf läuft VfL Osnabrück: Tickets für Köln weg, Reste für KSC, einiges für Nürnberg Von Benjamin Kraus | 27.07.2023, 19:58 Uhr

An diesem Donnerstagnachmittag hat der VfL Osnabrück den freien Verkauf für Tickets für die ersten Heimspiele gestartet. Wer für die Partien in der 2. Bundesliga gegen Karlsruhe (Samstag, 29.7., 13 Uhr) und Nürnberg (Sonntag, 20.8., 13.30 Uhr) zum Zuge kommen will, sollte sich beeilen...