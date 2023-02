Aus dem Hinspiel gewarnt: Keinen leichten Stand hatten Ba-Muaka Simakala und der VfL Osnabrück gegen Felix Weber und die Spielvereinigung Bayreuth. Foto: imago/osnapix up-down up-down Hält die Siegesserie? VfL Osnabrück hat gegen Bayreuth „Bock“ auf den Vereinsrekord Von Johannes Kapitza | 17.02.2023, 19:22 Uhr

Die Spiele gegen die leichten Gegner sind meistens am schwersten – so weit, so phrasenschweinpflichtig. Aber leichte Gegner gebe es ja per se nicht in der 3. Fußball-Liga, betont Trainer Tobias Schweinsteiger und will mit seinem VfL Osnabrück alles dafür tun, dass der Tabellenvorletzte Spvg. Bayreuth aus einer Binsenweisheit keine Punkte generiert.