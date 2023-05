Dresden patzt: Hier jubelt Meppen über den Ausgleich. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Nach Wehen auch Saarbrücken nur unentschieden Dresden verliert: Was bedeuten die Patzer der Konkurrenz für den VfL Osnabrück? und | 21.05.2023, 16:21 Uhr | Update vor 14 Std. Von Malte Goltsche Harald Pistorius | 21.05.2023, 16:21 Uhr | Update vor 14 Std.

Der VfL Osnabrück kann den Aufstieg in die 2. Bundesliga am letzten Spieltag aus eigener Kraft erreichen. Die Ergebnisse der Konkurrenz veredelten am 37. Spieltag den 2:0-Sieg der Lila-Weißen bei Viktoria Köln. Und am Montagabend half auch noch der Nachbar aus dem Emsland.