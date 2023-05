Vor 20 Jahren: Der VfL schafft durch ein 2:0 gegen Holstein Kiel den Aufstieg. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Bis zum verdammten letzten Spieltag Sekt oder Selters: Die packendsten Final-Thriller des VfL Osnabrück Von Harald Pistorius | 25.05.2023, 13:36 Uhr

„Do or Die“, sagen die Amerikaner. Bei uns heißt es Sekt oder Selters, barfuß oder Lackschuh, wenn es im letzten Spiel um alles oder nichts geht. Der VfL Osnabrück hat diese Entscheidungen oft erlebt - an diesem Samstag spannt der „Verein für Leidensübungen” seine Fans zum zwölften Mal in den letzten 25 Jahren auf die Folterbank eines Saisonfinales. Erinnerungen an Dramen mit Happy End - oder mit Tränen. Aber auch davor wurde oft bis zuletzt gehofft und gebangt.