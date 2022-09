Hildesheim vs.VFL Osnabrück Foto: Legte beim Sieg in Hildesheim 2015 zwei Tore auf: Christian Groß (in lila), gegen Nils Zumbeel. up-down up-down Im Livestream auf noz.de VfL Osnabrück im Niedersachsenpokal beim VfV Hildesheim gefordert Von Benjamin Kraus | 20.09.2022, 15:57 Uhr

Drei Siege bis in den finanziell lukrativen DFB-Pokal 2023/24 – so die Ausgangslage vor dem Viertelfinalspiel des VfL Osnabrück im Niedersachsenpokal an diesem Mittwoch (17 Uhr, Livestream auf noz.de) beim Regionalliga-Siebten VfV Borussia 06 Hildesheim.