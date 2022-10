Jubeltraube anno Dezember 2007: Die Fußballer des VfL Osnabrück feiern einen 3:0-Sieg gegen den TSV 1860 München. Foto: Friso Gentsch up-down up-down Heider im Abschlusstraining dabei VfL Osnabrück hofft auf Festtag gegen 1860 München vor 13000 Fans Von Benjamin Kraus | 14.10.2022, 18:45 Uhr

Festtage waren sie ganz oft, die Partien gegen den TSV 1860 München an der Bremer Brücke. In der 3. Liga ist der VfL Osnabrück gegen diesen großen Traditionsklub ungeschlagen – einer von vielen Punkten, der Hoffnung macht für die Neuauflage des Duells an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den Tabellenzweiten.