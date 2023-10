Bereits zeitgenau angesetzt war neben dem Auswärtsspiel an diesem Freitag bei Fortuna Düsseldorf in der Merkur Spiel Arena die Heimpartie am übernächsten Samstag nach der Länderspielpause am 10. Spieltag gegen den SV Wehen Wiesbaden, das um 13 Uhr am 21. Oktober an der Bremer Brücke steigt. Nun sind die von vielen Fans längst sehnlich erwarteten - und wegen der Ansetzungs- und Organisationswirren rund um die DFB-Pokal-Nachholspiele der 1. Runde wegen der für viele Fußballfreunde relativ unverständlichen Terminierung des Supercups verspätet erfolgten - Festsetzungen der Spieltage 11 bis 15 dazugekommen.

Hierbei ist der VfL folgendermaßen aktiv (zwischen dem Auswärtsspiel in Braunschweig und dem Heimspiel gegen Magdeburg ist eine weitere Länderspielpause):

Spieltag Datum Uhrzeit Heim Gast 11 FR., 27. Oktober 18.30 Spvg. Greuther Fürth VfL Osnabrück 12 SA., 4. November 13.00 VfL Osnabrück Holstein Kiel 13 SA., 11. November 13.00 Eintracht Braunschweig VfL Osnabrück 14 SA., 25. November 13.00 VfL Osnabrück 1. FC Magdeburg 15 Fr., 1. Dezember 18.30 FC Schalke 04 VfL Osnabrück

Nach dem Schalke-Spiel sind bis zum Winter noch zwei weitere Spieltage avisiert, aber noch nicht fest terminiert: Am Wochenende 8.-10. Dezember erwartet der VfL den FC St. Pauli und am Wochenende darauf (15.-17. Dezember) geht es zum Hinrunden-Abschluss zu Hertha BSC Berlin. Diese Partien dürften nach dem Ausspielen der 2. DFB-Pokal-Hauptrunde Anfang November zeitgenau angesetzt werden. Die Rückrunde beginnt dann am Wochenende 19.-21. Januar mit dem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC.