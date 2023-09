2200 Gästetickets für Düsseldorf abgesetzt VfL Osnabrück: Heimbereiche gegen Kaiserslautern und Wehen Wiesbaden ausverkauft Von Malte Goltsche | 27.09.2023, 17:01 Uhr Großer Andrang: Die Bremer Brücke wird auch in den kommenden beiden Heimspielen des VfL Osnabrück ausverkauft sein - zumindest in den Heimbereichen. Foto: osnapix/Titgemeyer up-down up-down

In jedem der bislang fünf Pflicht-Heimspiele dieser Saison war das Stadion an der Bremer Brücke ausverkauft - zumindest in den Heimbereichen. Auch in den kommenden beiden Heimpartien gegen den 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 13.30 Uhr) und den SV Wehen Wiesbaden (21. Oktober, 13 Uhr) kann der VfL Osnabrück auf seine Fans zählen.