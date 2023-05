Noch 750 Tickets im Angebot Gästeblock frei: Weitere 1500 VfL-Fans sind beim Saisonfinale dabei Von Harald Pistorius | 04.05.2023, 18:45 Uhr

Was sich am Mittwoch angedeutet hatte, hat sich bestätigt: Der VfL Osnabrück kann beim Saisonfinale am 27. Mai 2023 gegen Borussia Dortmund II über die Plätze im Gästeblock verfügen, so dass etwa weitere 1500 VfL-Fans im Stadion dabei sein können.