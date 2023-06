Gemeinsam mit den Fans feierte die Mannschaft des VfL den Gewinn des Niedersachsenpokals. Foto: Harald Pistorius up-down up-down Emotionaler Abschied für Heider Der VfL Osnabrück muss noch mal kämpfen: 2:1-Wendesieg im Pokal-Finale Von Harald Pistorius | 03.06.2023, 16:15 Uhr

Was in der 3. Liga eine Spezialität des VfL Osnabrück war, brachte dem Aufsteiger nun auch den Gewinn des NFV-Pokals: In den letzten zwanzig Minuten machten die Lila-Weißen aus einem 0:1-Rückstand bei Atlas Delmenhorst nach einen 2:1-Wendesieg.