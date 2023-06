Steuert die Geschicke des VfL Osnabrück: Geschäftsführer Michael Welling. Foto: imago/PaetzelPress up-down up-down „Wir haben unser Ding gemacht“ VfL-Geschäftsführer Welling: So ist die finanzielle Situation in der 2. Bundesliga und | 07.06.2023, 17:13 Uhr Von Harald Pistorius Malte Goltsche | 07.06.2023, 17:13 Uhr

Was bedeutet der Aufstieg in die 2. Bundesliga für den VfL Osnabrück? Diese und weitere Fragen haben die NOZ-Reporter Harald Pistorius und Malte Goltsche mit dem Geschäftsführer des Vereins, Michael Welling, in der neuen Ausgabe des Podcasts „Brückengeflüster besprochen. Die wichtigsten Aussagen Wellings aus dem gut einstündigen Gespräch.