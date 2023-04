Hier nahm die Hinspiel-Niederlage ihren Lauf: Marc Heider (Mitte) unterläuft ein unglückliches Eigentor nach einer Ecke im Luftzweikampf gegen Ronny König zum 2:3 aus Sicht des VfL. Am Ende verloren die Osnabrücker mit 3:4. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Im Hinspiel setzte es ein 3:4 VfL Osnabrück gegen Zwickau: Mit Mut und Tempo auf die Zielgerade Von Benjamin Kraus | 28.04.2023, 20:57 Uhr

Endspurt in der 3. Fußball-Liga: Der VfL Osnabrück ist gut in Form und dick dabei im Aufstiegsrennen. Mit einem Heimsieg gegen Abstiegskandidat FSV Zwickau (Sonntag, 13 Uhr, Bremer Brücke) will die Elf von Trainer Tobias Schweinsteiger die Euphorie in Verein und Umfeld weiter anheizen.