Vor drei Jahren rutschten viele Osnabrücker – neben Sven Köhler (Mitte) etwa auch Felix Agu und Kevin Wolze – folgenschwer gegen Wehen Wiesbaden (um Paterson Chato, links) aus. Die 2:6-Klatsche in der 2. Bundesliga Anfang März 2020 war die letzte Partie vor der Corona-Pause. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Der Angstgegner kommt VfL Osnabrück gegen Wehen Wiesbaden: Stärken vor Statistik Von Benjamin Kraus | 24.02.2023, 20:30 Uhr

Der achte Sieg in Serie schien dem VfL Osnabrück sicher – dann kam der Absturz von 2:0 auf 2:3 in den letzten 15 Minuten gegen Außenseiter Bayreuth. Nun kommt im SV Wehen Wiesbaden der Tabellendritte an die Bremer Brücke.