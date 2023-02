Szene aus dem Hinspiel: Für Maxwell Gyamfi (vorne rechts) und den VfL soll es am Sonntag besser ausgehen als im August. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Simakala fehlt mit Gelbsperre VfL Osnabrück in Ingolstadt: Beim Rückspiel ist alles anders Von Malte Goltsche | 10.02.2023, 16:15 Uhr

Vor genau einem halben Jahr, am 10. August 2022, fand das Hinspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Ingolstadt in der 3. Liga statt. Für den VfL setzte es damals eine 0:1-Niederlage an der Bremer Brücke. Wenn die Lila-Weißen am Sonntag (13 Uhr) aber in Ingolstadt auflaufen, ist das ein Muster ohne wert. Denn inzwischen ist alles anders - auf beiden Seiten.