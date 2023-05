Rettungstat von Marc Heider in der Nachspielzeit beim Hinspiel gegen Borussia Dortmunds U23. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Erinnerung an 2010, 2022 und das Hinspiel VfL Osnabrück gegen Borussia Dortmund II - schon einige prägende Spiele Von Benjamin Kraus | 26.05.2023, 05:37 Uhr

Noch nie hat der VfL Osnabrück in der 3. Fußball-Liga gegen die U23 von Borussia Dortmund verloren - eine Serie, die auch im zwölften Duell in dieser Spielklasse an diesem Samstag Bestand haben soll. Erinnerungen an legendäre Duelle gegen die Youngster der Schwarz-Gelben.