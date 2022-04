Das hat gegen die Bayern optimal geklappt. Perfektes Timing in der 18. Minute beim Ausgleich, ebenso perfekt in Zeitpunkt wie in Ausführung zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff mit dem Tor zum vorentscheidenden 3:1. Schnetzlers Eckstöße sind auf den kurzen Pfosten geeicht, ebenso die Aktionen von Stang. „Wenn er Anlauf genommen hat, wird der Olli zu einer richtigen Waffe“, lobt Routinier Schnetzler (30) den neun Jahre jüngeren Stang. Der 1,94 m große Abwehrmann, der aus der U 23 von Borussia Mönchengladbach nach Osnabrück wechselte, hat sich als Musterprofi etabliert. Dass sich Angelo Barletta und Tobias Nickenig die Innenverteidigung als Stammkräfte teilen würden, zeichnete sich früh ab. Doch Stang sollte seine Chancen bekommen, zumal der Gelbe Karten magisch anziehende Nickenig eh seine Zwangspausen nehmen musste. Überdies war Stang stets erster Barletta-Vertreter. Er war mit Zuverlässigkeit zur Stelle, wenn er gebraucht wurde; er murrte nicht, wenn es zurückging ins zweite Glied. Die Chancen, die er erhielt, nutze Stang – so auch im Spiel gegen die Offenbacher Kickers, als er den Siegtreffer erzielte. Der Auftritt am Samstag war eine eindrucksvolle Bewerbung für einen Platz in der Startformation für die Aue-Partie, doch Stang weiß nicht so recht, was er sagen soll, wenn er darauf angesprochen wird. „Ich denke, dass es in erster Linie um die Mannschaft geht und nicht um einzelne Spieler“, gibt sich Stang als Teamplayer, der er tatsächlich ist. Trainer Karsten Baumann: „Ich habe für die Aue-Partie eine schwierige Entscheidung zu treffen.“Lange Zeit in Geduld üben musste sich Schnetzler, um seinen Platz im Team zurückzuerobern. „Ich hatte das Pech, mich im Trainingslager zu verletzen, und habe nur schwer Anschluss gefunden.“ Sein Prinzip: „Ruhig bleiben, Fresse halten, hart trainieren.“ Diese Strategie hat dazu geführt, dass der frühere Erfurter wieder auf seiner angestammten Position im offensiven rechten Mittelfeld spielt – eine Position, die er halten will.