Empfang im Rathaus: Oberbürgermeisterin Katharina Pötter lädt den VfL Osnabrück ein. Foto: osnapix / Titgemeyer up-down up-down Nach Aufstieg in die 2. Bundesliga VfL Osnabrück feiert gleich zweimal am Rathaus und kreiert einen neuen Hit , Benjamin Kraus , Harald Pistorius und | 29.05.2023, 21:30 Uhr Von Susanne Fetter Malte Goltsche | 29.05.2023, 21:30 Uhr

Der VfL Osnabrück und seine Fans haben gleich zweimal am Wochenende den Platz vor dem Rathaus in Beschlag genommen und nach dem 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund II den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gefeiert.