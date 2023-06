5000 Osnabrücker waren bei der „Auswärtsfahrt des Jahres“ dabei - Fans und Mannschaft feierten in Paderborn einen 1:0-Sieg gegen den SC Verl. Foto: imago/osnapix up-down up-down Auswertung der Fan-Umfrage, Teil 2 VfL Osnabrück: Die Auswärtsfahrt der Saison ging nach Paderborn Von Malte Goltsche | 15.06.2023, 07:32 Uhr

Die NOZ-Sportredaktion hat die Fans des VfL Osnabrück nach ihrer Meinung gefragt - und eine überwältigende Anzahl an Antworten erhalten. In Teil 2 der Auswertung beschäftigen wir uns mit der „Auswärtsfahrt des Jahres“. Die beste war, den VfL-Fans zufolge, die kürzeste in der abgelaufenen Spielzeit.