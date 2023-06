VfL Osnabrück gegen Schalke 04: Auf dieses Duell, das es zuletzt beim Testspiel im Dezember 2022 gab, freuen sich die VfL-Fans sehr. Foto: imago/Nordphoto up-down up-down Auswertung der Fan-Umfrage, Teil 11 Top-Gegner und viel Tradition: VfL-Fans freuen sich auf die großen Stadien Von Malte Goltsche | 24.06.2023, 09:03 Uhr

Die NOZ-Sportredaktion hat die Fans des VfL Osnabrück nach ihrer Meinung gefragt - und eine überwältigende Anzahl an Antworten erhalten. Worauf sich die Anhänger am meisten freuen? Die Gastspiele in den großen Arenen.