„Als Gäste begrüßen wir [...] Amir Shapourzadeh und Michaël Cuisance“, kündigt die Fan-Abteilung in ihrer Pressemitteilung stolz an. Beide Figuren also, die am namhaftesten Sommertransfer des VfL Osnabrück unmittelbar beteiligt waren. Wie der Sportdirektor und der neue Mittelfeldmotor des VfL die Geschehnisse am „Deadline Day“ erlebt haben, dürfte ebenso Thema sein wie die sportliche Entwicklung der Lila-Weißen in der laufenden Zweitliga-Saison. „Wir freuen uns auf interessante Themen und Hintergründe, ohne PR-Sprech und vordefinierte Antworten“, heißt es.

Eintritt frei - der VfL überträgt live

Durch den Abend wird Roman Grummert führen, Capo der Ultragruppierung Violet Crew, der bereits frühere Talk-Formate der Fanabteilung moderiert hat. Den Fantalk möchte die Fanabteilung als „Baustein innerhalb des Club-Fandialogs“ etablieren. „Er versteht sich als ein offenes Talkangebot, an dem jede/r interessierte Fan teilnehmen kann. Das Format soll in unterschiedlichen Locations mit Fanbezug stattfinden und ortsansässige Fanclubs mit einbeziehen“, schreibt die Fanabteilung.

Der Eintritt ist frei. Zusätzlich überträgt der VfL die Veranstaltung live auf seinem YouTube-Kanal.