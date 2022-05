Der 1. FC Magdeburg kommt am Samstag als Meister der 3. Fußball-Liga zum VfL Osnabrück. FOTO: imago/MIS Saisonfinale an der Bremer Brücke Meister Magdeburg will beim VfL Osnabrück keine Geschenke verteilen Von Hans-Joachim Malli | 13.05.2022, 07:33 Uhr

Mit dem VfL Osnabrück und 1. FC Magdeburg treffen zum Saisonfinale am Samstag an der Bremer Brücke zwei gute alte Bekannte aus der 3. Liga aufeinander. Der Meister aus Magdeburg will keine Geschenke verteilen.