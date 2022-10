Countdown zum Spiel in Dresden läuft VfL Osnabrück: Oduah und Putaro fehlen im Training, Traoré verletzt sich Von Harald Pistorius | 05.10.2022, 15:09 Uhr

Mit einer Doppelschicht steigen die Fußballprofis des VfL Osnabrück an diesem Mittwoch nach zwei freien Tagen in die Trainingswoche vor dem Spiel am Sonntag (13 Uhr) bei Dynamo Dresden ein. Zwei aktuell nicht einsatzfähige Spieler fehlten, mit dabei war ein Angriffstalent.