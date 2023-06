„Mr. 100 Prozent“: Robert Tesche wies dem VfL Osnabrück den Weg in die 2. Bundesliga. Foto: osnapix / Dauwe up-down up-down Drei Entdeckungen aus der Regionalliga Die Zeugnisse der VfL-Profis: Robert Tesche ist der Spieler des Jahres , Benjamin Kraus , Harald Pistorius und | 06.06.2023, 19:11 Uhr Von Susanne Fetter Malte Goltsche | 06.06.2023, 19:11 Uhr

Ob Spieler, Trainer oder Funktionäre: Alle beim VfL Osnabrück hatten ihren Anteil am Aufstieg in die 2. Bundesliga. Am Ende der Saison schauen die NOZ-Reporter dennoch gesondert auf die Leistungen jedes einzelnen Fußballers - in den Spielerzeugnissen der VfL-Profis.