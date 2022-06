Jannes Wulff im Training beim VfL Osnabrück (rechts) FOTO: Helmut Kemme Der Straßenfußballer aus Stade Jannes Wulff beim VfL Osnabrück: Eine ungewöhnliche Karriere Von Daniel Berlin | 22.06.2022, 19:30 Uhr

Jetzt also dritte Liga. Stadion an der Bremer Brücke. Fußballer Jannes Wulff will beim VfL Osnabrück endgültig den Sprung ins Profigeschäft schaffen. Vor drei Jahren kickte der 22-Jährige noch bei der SV Ahlerstedt/ Ottendorf in der Landesliga. Wie sich ein Straßenfußballer durchgebissen hat.