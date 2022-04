Normalerweise wartet der DFB nur die Spielansetzungen der DFL ab, um dann die Partien der 3. Liga zu terminieren. Nun liegen die Spieltermine der Bundesliga und der 2. Liga seit zwei Wochen fest für die Zeit bis Ende Oktober, doch der DFB setzte nur den zehnten Spieltag an, wenn der VfL am 19. September (Samstag, 14 Uhr) den VfB Stuttgart II empfängt.

Alle weiteren Ansetzungen verhindert die U-20-WM, die vom 20. September bis zum 16. Oktober in Ägypten stattfindet. Zu den Kandidaten für eine Nominierung gehören neun Spieler aus den Drittliga-Talentschuppen von Bundesligisten; außerdem der Offenbacher Sebastian Rode. Anders als in den DFL-Spielklassen haben Vereine in der 3. Liga das Recht auf eine Spielverlegung, wenn einer oder mehrere Akteure berufen werden.

Doch erst heute, spätestens morgen wird DFB-Trainer Horst Hrubesch sein endgültiges Aufgebot nominieren. Dann wird, so DFB-Abteilungsleiter Spielbetrieb, Markus Stenger, nach Rücksprache mit den durch Abstellungen betroffenen Vereinen der Spielplan noch in dieser Woche bis Ende Oktober fixiert. Alle verlegten Spiele werden so schnell wie möglich wochentags angesetzt. Während der U-20-WM ist der VfL Gast des FC Bayern München II, der einen U-20-Nationalspieler stellen könnte. Hier wäre also eine Verlegung möglich.