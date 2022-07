Wie schon häufig zuvor traf Trainer Claus-Dieter Wollitz die richtigen personellen Entscheidungen. In der Innenverteidigung setzte er auf Darlington Omodiagbe, der schnell seine Anfangsnervosität ablegte. Als er zu defensiver Sicherheit gefunden hatte, setzte er auch offensive Akzente, was fraglos zu einer Belebung des in den ersten 20 Minuten doch etwas behäbigen VfL-Spiels führte.Mit Dominic Peitz rechtfertigte ein weiterer Spieler aus der zweiten Reihe seine Nominierung für die Startformation. Auch er hatte leichte Probleme zu Beginn, biss sich aber an der Seite von Matthias Heidrich im zentralen Mittelfeld förmlich ins Spiel und sorgte dafür, dass sich gefährliche Koblenzer Angriffe kaum entwickeln konnten.

Und auch zwei andere Entscheidungen des Trainers sollten sich als goldrichtig erweisen: Zum einen hielt er an Marcel Schuon als Rechtsverteidiger fest, andererseits beorderte er Fiete Sykora erstmals in die Startelf. Beide bedankten sich auf ihre Art: Schuon, indem er zusammen mit dem stark verbesserten Thomas Reichenberger das Führungstor (27.) vorbereitete, Sykora, indem er das Tor erzielte. Es war bereits sein dritter Saisontreffer, und dass von ihm viel Torgefahr ausgeht, demonstrierte der aus Aue gekommene Angreifer mehrfach.

Auch wenn es nach dem 1:0 vor der Pause nur selten Beifall auf offener Szene gab, verstand es der VfL, das Spiel zu kontrollieren und das Tempo zu bestimmen. Dass der Vortrag auch von Sicherheitsaspekten geleitet war, darf man der Mannschaft nicht zum Vorwurf machen.

Die stärkste Phase hatten die Lila-Weißen in der ersten Viertelstunde nach der Pause, als zügig kombiniert und der dezimierte Gast (Fabrice Begeorgi hatte nach einem Foul an Thomas Cichon Gelb-Rot gesehen, 45.) mit schwungvollem Flügelspiel in die Enge getrieben wurde. Besonders spektakulär jener Angriff aus der 51. Minute, als Andreas Schäfer ein energisches Solo auf der linken Seite hinlegte, präzise in die Mitte passte und Reichenberger im Abschluss die Oberkante des Querbalkens traf.

Die Koblenzer unternahmen wenig, um den VfL unter Druck zu setzen, bauten allerdings auf ihr Konterspiel und hatten in Rechtsverteidiger Du-Ri Cha ihren gefährlichsten Mann. Ernsthaft in Gefahr geriet das VfL-Tor allerdings nur in der 73. Minute, als Keeper Tino Berbig einen Ball erst zu kurz abwehrten, mit dem zweiten Reflex gegen den eingewechselten Marko Lomic aber Schaden abwendete.

Die Schlussphase stand dann aber wieder mehr im Zeichen des VfL, obwohl den Koblenzern noch zwei Chancen gestattet wurden. Doch die des VfL waren hochkarätiger, wie etwa in der 78. Minute, als Pierre de Wit Reichenberger klasse freispielte – wieder Pech für den Kapitän, denn sein Schuss strich um Zentimeter am Kasten vorbei. Den Schlusspunkt setzte der unermüdliche Heidrich mit seinem Distanzschuss, der gegen die Latte krachte (88.). Das 2:0 wollte einfach nicht fallen, doch mit dem 1:0 und vor allem mit den drei Punkten kann der VfL auch ganz gut leben. Ein Sieg genau zum richtigen Zeitpunkt, der auf- und durchatmen läßt.