Blick ins Leere: Tobias Schweinsteiger nach der Debüt-Niederlage in Oldenburg. Foto: osnapix Vor dem Derby-Rückspiel Welche Lehren der VfL Osnabrück aus dem Hinspiel gegen Oldenburg zog Von Malte Goltsche | 10.03.2023, 18:15 Uhr

Das Hinspiel gegen den VfB Oldenburg war das Debüt von Tobias Schweinsteiger als Trainer des VfL Oldenburg. Es geriet zum Tiefschlag. Nun, vor dem Rückspiel am Samstag (14 Uhr) an der Bremer Brücke, hat sich in einigen Bereichen vieles verändert - bei den Lila-Weißen, aber auch beim Gegner.