Einzelkritik zum Sieg gegen den HSV VfL Osnabrück: Eine begeisternde Teamleistung ohne Ausfälle , Susanne Fetter und | 23.09.2023, 12:35 Uhr Von Harald Pistorius Malte Goltsche | 23.09.2023, 12:35 Uhr Gemeinsamer Jubel: Erik Engelhardt erzielte kurz zuvor den 1:1-Ausgleich für den VfL Osnabrück. Foto: IMAGO/osnapix / Hirnschal

Beim 2:1-Sieg gegen den Hamburger SV zeigte die Mannschaft des VfL Osnabrück ein völlig anderes Gesicht als noch beim 0:7 in Hannover am vergangenen Sonntag. Während dort fast kein Spieler Normalform erreichte, zeigten nun fast alle eine starke Partie. Einen „Spieler des Spiels“ gibt es in unserer Einzelkritik einer solchen Teamleistung entsprechend nicht.