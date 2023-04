Enttäuschung: Der VfL Osnabrück verlor am Samstag mit 0:3 beim TSV 1860 München. Foto: osnapix/Titgemeyer up-down up-down Analyse des 0:3 in München Kaum Ideen, zu wenig Energie: Der VfL Osnabrück und der Oster-Dämpfer und | 11.04.2023, 06:23 Uhr Von Malte Goltsche Susanne Fetter | 11.04.2023, 06:23 Uhr

In 17 Spielen am Stück erzielte der VfL Osnabrück immer mindestens einen Treffer - bis zur 0:1-Niederlage gegen Dynamo Dresden am vorvergangenen Wochenende, der nun in München die zweite torlose Partie folgte. Eine Premiere unter Trainer Tobias Schweinsteiger. Doch die Offensive war nicht das einzige Problem bei der 0:3-Niederlage gegen 1860. Das Spiel in der Analyse.