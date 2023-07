Szene aus dem Fanblock von Djurgardens IF bei besagtem Auswärtsspiel bei IF Elfsborg Boras. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Randale bei Spiel von Djurgardens IF in Borås Chaot aus Fanszene des VfL Osnabrück muss in Schweden drei Monate ins Gefängnis Von Erik Jullander und Benjamin Kraus | 14.07.2023, 06:06 Uhr

Die Fanfreundschaft der Ultragruppe Violet Crew des VfL Osnabrück zu Anhängern des Stockholmer Vereins Djurgårdens IF befruchtet oft den Support beider Klubs bei Fußballspielen im Stadion - beim Spiel von Djurgårdens in Borås in Schwedens erster Liga ist er allerdings in Gewalt umgeschlagen. Die Folge: Ein 28-jähriger Deutscher aus dem erweiterten Umfeld der Violet Crew muss für drei Monate in Schweden ins Gefängnis.